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العراق: مقتل وإصابة 4 جنود بانفجار شمال غرب الموصل

08:07 م الإثنين 18 مارس 2019
العراق: مقتل وإصابة 4 جنود بانفجار شمال غرب الموصل

ارشيفية

الموصل (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة أربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل/400 كيلومتر شمال بغداد/.

وقال النقيب حسين علي من الجيش العراقي، إن: "انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي عصر اليوم في قرية عيونات ضمن قضاء سنجار /110 كيلومترا شمال غرب الموصل/ أدى الى مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

العراق الموصل انفجار عبوة ناسفة الجيش العراقي

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