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    ترامب ينتقد محاولات لومه على هجوم "كرايست تشيرش" في نيوزلندا

    07:08 م الإثنين 18 مارس 2019
    ترامب ينتقد محاولات لومه على هجوم "كرايست تشيرش" في نيوزلندا

    الرئيس الامريكي دونالد ترامب

    واشنطن (أ ش أ)
    انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، محاولات لومه على الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" في نيوزلندا.
    وقال ترامب -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-: "يعمل إعلام الأخبار الكاذبة في محاولة للومي على الهجوم الفظيع في نيوزلندا. سيكون عليهم العمل كثيرا لإثبات ذلك. الأمر سخيف!".
    وذكر مرتكب الهجوم برنتون هاريس تارانت قبيل الحادث أنه يعتبر ترامب "نموذجا للهوية البيضاء الجديدة"، وأسفر الهجوم عن استشهاد 50 شخصًا وإصابة العشرات.
    وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب عن تعاطفه مع الضحايا لكنه قلل من التهديد الذي تشكله القومية البيضاء، قائلا إنه لا يعدها تهديدا متزايدا.

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