مبعوث أمريكي: ذكرى ضم روسيا للقرم "يوم حزين"

واشنطن (د ب أ)

وصف كورت فولكر، مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمفاوضات الأوكرانية، ذكرى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بـ"اليوم الحزين"، وجدد معارضة واشنطن لذلك.

وقال فولكر في بيان موجز للصحفيين: "إن هذا احتلال غير شرعي، واستيلاء غير شرعي على الإقليم، وإننا نساند أوكرانيا أساسا في إصرارها على استعادة سلامة أراضيها".

وأضاف فولكر أن "الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وببساطة تحث الأوكرانيين على التصويت بما يتفق مع ضمائرهم".

وطالب المبعوث الأمريكي روسيا مجددا بإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين الذين احتجزوا في نوفمبر الماضي، قائلا إن "احتجازهم تم خارج إطار القانون الدولي".