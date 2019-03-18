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    مبعوث أمريكي: ذكرى ضم روسيا للقرم "يوم حزين"

    07:05 م الإثنين 18 مارس 2019
    مبعوث أمريكي: ذكرى ضم روسيا للقرم "يوم حزين"

    كورت فولكر

    واشنطن (د ب أ)

    وصف كورت فولكر، مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمفاوضات الأوكرانية، ذكرى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بـ"اليوم الحزين"، وجدد معارضة واشنطن لذلك.

    وقال فولكر في بيان موجز للصحفيين: "إن هذا احتلال غير شرعي، واستيلاء غير شرعي على الإقليم، وإننا نساند أوكرانيا أساسا في إصرارها على استعادة سلامة أراضيها".

    وأضاف فولكر أن "الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وببساطة تحث الأوكرانيين على التصويت بما يتفق مع ضمائرهم".

    وطالب المبعوث الأمريكي روسيا مجددا بإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين الذين احتجزوا في نوفمبر الماضي، قائلا إن "احتجازهم تم خارج إطار القانون الدولي".

    كورت فولكر روسيا الولايات المتحدة المفاوضات الأوكرانية شبه جزيرة القرم

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