ملك هولندا وعقيلته يعربان عن صدمتهما إزاء هجوم أوتريخت

لاهاي (د ب أ)

أعرب ملك هولندا فيليم-ألكسندر، وزوجته الملكة ماكسيما، عن صدمتهما بعد الهجوم الذي شهدته مدينة أوتريخت صباح اليوم وراح ضحيته ثلاثة أشخاص على الأقل.

وجاء في بيان صادر من البلاط الملكي اليوم الإثنين: "عميق تعاطفنا مع الضحايا وأسرهم". وناشد الملك وزوجته المواطنين الهولنديين التكاتف لأجل مجتمع حر.

وخفضت الشرطة الهولندية عدد المصابين إلى خمسة بدلا من تسعة كما أعلنه عمدة مدينة أوتريخت في وقت سابق اليوم، مؤكدة أن عدد القتلى لا يزال ثلاثة أشخاص.

وكان عمدة مدينة أوتريخت الهولندية يان فان زانين صرح أيضا بأنه يرى أن الهجوم يعد عملا إرهابيا، وقال في رسالة الفيديو: "نفترض أن هناك دافعا إرهابيا" وراء الهجوم.

وأعلنت الشرطة الهولندية أنها أوقفت العمل بتحذيرها للمواطنين من النزول للشوارع بعد الهجوم، موضحة أنه يمكن للمواطنين الذين تمت مناشدتهم التزام بيوتهم، النزول إلى الشوارع مجددا.

وأشارت الشرطة الهولندية قبل وقت قصير إلى أنها لا تستبعد وجود مأساة عائلية وراء الهجوم، إلى جانب افتراض الدافع الإرهابي.

وقال متحدث باسم الشرطة برنارد ينس اليوم لهيئة الإذاعة الهولندية (إن أو إس): "يمكن أن تكون أيضا جريمة على خلفية علاقة".