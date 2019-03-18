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    فرنسا: إقالة مدير شرطة باريس خلال أيام.. وحظر التظاهر في الشانزليزيه

    06:56 م الإثنين 18 مارس 2019
    فرنسا: إقالة مدير شرطة باريس خلال أيام.. وحظر التظاهر في الشانزليزيه

    رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب

    باريس (د ب أ)

    أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الإثنين، أنه سيتم إقالة مدير شرطة باريس ميشيل ديلبويش، في غضون أيام عقب أعمال الشغب التي وقعت أثناء احتجاجات أصحاب السترات الصفراء أمس الأول السبت.

    وأوضح رئيس الوزراء، أن السلطات في البلاد سوف تحظر في المستقبل تنظيم احتجاجات في المناطق التي شهدت أعمال شغب من جانب أصحاب السترات الصفراء، مثل شارع الشانزليزيه في باريس، إذا ما نما إلى علمها أن المتطرفين يخططون لأعمال عنف.

    إدوارد فيليب باريس فرنسا الشانزليزيه ميشيل ديلبويش

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