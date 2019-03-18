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    ميركل تعرب عن تضامنها مع ضحايا هجوم هولندا

    06:29 م الإثنين 18 مارس 2019
    ميركل تعرب عن تضامنها مع ضحايا هجوم هولندا

    أنجيلا ميركل

    بريمرهافن (د ب أ)

    أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تضامنها مع ضحايا هجوم مدينة أوتريخت بهولندا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

    وكتب شتيفن زايبرت، المتحدث باسم ميركل اليوم الإثنين على تويتر: "في هذه الساعات نفكر بقلق وبتضامن في الناس في أوتريخت".

    وأضاف: "ثمة حزن قبل كل شيء على ضحايا الهجوم في قطار ضواحي، وبالإضافة إلى ذلك فهناك أمل في إمكانية القبض على الجاني سريعا وعدم تعرض أحد آخر للخطر".

    كان عمدة مدينة أوتريخت الهولندية يان فان زانين، أعلن في وقت سابق من اليوم أن الهجوم الذي شهدته المدينة صباح اليوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأضاف في رسالة فيديو أن هناك تسعة أشخاص مصابين، من بينهم ثلاثة يعانون من إصابات خطيرة.

    وأوضح فان زانين أنه يرى أن الهجوم الذي شهدته المدينة يعد عملا إرهابيا، وقال في رسالة الفيديو أيضا إنه يفترض أن هناك دافعا إرهابيا وراء الهجوم.

    أنجيلا ميركل بريمرهافن هولندا ألمانيا مدينة أوتريخت قتل شتيفن زايبرت تويتر

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