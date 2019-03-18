الشرطة الهولندية: يمكن للمواطنين في أوتريخت النزول للشوارع مجددا

أوتريخت (د ب أ)

أعلنت الشرطة الهولندية، أنها أوقفت العمل بتحذيرها للمواطنين من النزول للشوارع، بعد الهجوم الذي شهده أحد قطارات الضواحي بمدينة أوتريخت صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت الشرطة اليوم، أنه يمكن للمواطنين الذين تمت مناشدتهم التزام بيوتهم، النزول إلى الشوارع مجددا.

وأوضحت الشرطة الهولندية قبل وقت قصير أنها لا تستبعد وجود مأساة عائلية وراء الهجوم، إلى جانب افتراض الدافع الإرهابي.

وقال متحدث باسم الشرطة برنارد ينس اليوم لهيئة الإذاعة الهولندية (إن أو إس): "يمكن أن تكون أيضا جريمة على خلفية علاقة".