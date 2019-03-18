مقتل 30 شخصًا خلال اشتباكات قبلية في الصومال

مقديشو (د ب أ)

أعلن قائد عسكري كبير بالجيش الصومالي، اليوم الإثنين، مقتل 30 شخصًا في اشتباكات بين قبائل متناحرة في البلاد.

وقال محمد محمود ساني، إنه تم إرسال جنود صوماليين إلى منطقة عدل شمال العاصمة مقديشو، لتهدئة الجماعات ولكن الوضع لا يزال متوترا.

وقال ألاسو عبدي، أحد مشايخ المنطقة التي وقعت بها أعمال العنف، إن القتال اندلع بين قبيلتين فرعيتين أمس الأحد، بسبب النزاع على الأرض.

وأضاف عبدي أن الأعمال العدائية بين المسلحين مستمرة منذ سنوات. وفشلت المحاولات من جانب المسئولين والمشايخ لإيقافها.

وتعيش العديد من القبائل الرئيسية والفرعية في الصومال. وغالبا ما يمتهن أبناء هذه القبائل الرعي.

وتندلع النزاعات بسبب المنافسة على المياه وأراضي الرعي. وفي كثير من الأحيان لا تمتلك الحكومة الوطنية في مقديشيو الوسائل ولا حتى السلطة للتدخل.