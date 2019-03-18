  • عاجل:لماذا تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل كبير منذ بداية 2019؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    مقتل 30 شخصًا خلال اشتباكات قبلية في الصومال

    06:23 م الإثنين 18 مارس 2019
    مقتل 30 شخصًا خلال اشتباكات قبلية في الصومال

    الجيش الصومالي ارشيفية

    مقديشو (د ب أ)

    أعلن قائد عسكري كبير بالجيش الصومالي، اليوم الإثنين، مقتل 30 شخصًا في اشتباكات بين قبائل متناحرة في البلاد.

    وقال محمد محمود ساني، إنه تم إرسال جنود صوماليين إلى منطقة عدل شمال العاصمة مقديشو، لتهدئة الجماعات ولكن الوضع لا يزال متوترا.

    وقال ألاسو عبدي، أحد مشايخ المنطقة التي وقعت بها أعمال العنف، إن القتال اندلع بين قبيلتين فرعيتين أمس الأحد، بسبب النزاع على الأرض.

    وأضاف عبدي أن الأعمال العدائية بين المسلحين مستمرة منذ سنوات. وفشلت المحاولات من جانب المسئولين والمشايخ لإيقافها.

    وتعيش العديد من القبائل الرئيسية والفرعية في الصومال. وغالبا ما يمتهن أبناء هذه القبائل الرعي.

    وتندلع النزاعات بسبب المنافسة على المياه وأراضي الرعي. وفي كثير من الأحيان لا تمتلك الحكومة الوطنية في مقديشيو الوسائل ولا حتى السلطة للتدخل.

    الجيش الصومالي الصومال مقديشو اشتباكات محمد محمود ساني

    الخبر التالى:

    الشرطة الهولندية: يمكن للمواطنين في أوتريخت النزول للشوارع مجددا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان