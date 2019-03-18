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بريطانيا: هجوم "أوتريخت" يبعث "القلق البالغ"

05:57 م الإثنين 18 مارس 2019
بريطانيا: هجوم "أوتريخت" يبعث "القلق البالغ"

هجوم أوتريخت

لندن (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن الهجوم المسلح الذي استهدف قطارا كهربائيا في مدينة أوتريخت وسط هولندا، اليوم الإثنين، يبعث "القلق البالغ".
وأضاف هانت - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن بلاده تجري اتصالات مع السلطات الهولندية لبحث التطورات في الأمر، مشيرًا إلى أنها تساند كافة أفراد الشعب الهولندي.
يُذكر أن قوات مكافحة الشرطة الهولندية حاصرت مبنى يُعتقد أنه يأوي منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين على الأقل، فيما تحقق الشرطة حاليًا في احتمالية وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم، كما رفعت الشرطة العسكرية حالة التأهب القصوي في كافة المطارات والمباني الحيوية في البلاد.

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939342 جيرمي هانت قطارا كهربائي هولندا

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