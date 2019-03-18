رئيس موزمبيق: حصيلة ضحايا الاعصار إيداي قد تصل إلى ألف قتيل

مابوتو (د ب أ)

قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، اليوم الإثنين لإذاعة بلاده، إن حصيلة ضحايا الاعصار إيداي، الذي ضرب البلاد نهاية الأسبوع الماضي، قد تصل إلى ألف قتيل.

ووصل الإعصار ايداي، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، إلى وسط موزمبيق يوم الجمعة الماضي بعد عبوره المحيط الهندي، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة، وذلك قبل أن تتراجع قوته قليلا لدى توجهه إلى زيمبابوي.

ودمر ايداي مدينة بيرا الموزمبيقية وقال ممثلو منظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن الإعصار تسبب في تدمير 90 بالمئة من مباني المدينة، وذلك في أعقاب تقييم جوي لمدى الدمار الذي لحق بها.

وأوضح نيوسي أنه تم التأكد من 84 حالة وفاة إلا أن تقارير رجال الإنقاذ وحجم الأضرار التي شوهدت من الجو، جعلته يخشى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ألف قتيل.

وقال نائب وزير الإعلام انيرجي موتودي اليوم الاثنين إن 89 شخصا قتلوا في بلاده- أكثر من ضعف العدد المسجل في نهاية الأسبوع.