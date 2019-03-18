شاهد.. أول صورة للمشتبه به في إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية

القاهرة - مصراوي:

نشرت الشرطة الهولندية، اليوم الإثنين، أول صورة للشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار داخل محطة قطارات بضواحي أوتريخت.

وقالت الشرطة، بعد ساعات من الهجوم، إن المشتبه به يبلغ من العمر 37 عامًا، ويدعى جوكمان تانيس، من مواليد تركيا.

ودعت الشرطة المواطنين الذين يرون تانيس ألا يشتبكوا معه، ويبلغوا الشرطة على الفور.

وصرح عمدة مدينة أوتريخت الهولندية، يان فان زانين، أن الهجوم الذي شهدته المدينة صباح اليوم الإثنين، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأضاف اليوم في رسالة فيديو، أن هناك تسعة أشخاص مصابين، من بينهم ثلاثة يعانون من إصابات خطيرة.

وأوضح فان زانين، أنه يرى أن الهجوم الذي شهدته المدينة في أحد قطارات الضواحي يعد عملا إرهابيا، وقال في رسالة الفيديو أيضا إنه يفترض أن هناك دافعا إرهابيا وراء الهجوم.