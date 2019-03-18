هولندا: 3 قتلى و9 مصابين في هجوم أوتريخت.. والحادث عمل إرهابي

أوتريخت (د ب أ)

صرح عمدة مدينة أوتريخت الهولندية، يان فان زانين، أن الهجوم الذي شهدته المدينة صباح اليوم الإثنين، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأضاف اليوم في رسالة فيديو، أن هناك تسعة أشخاص مصابين، من بينهم ثلاثة يعانون من إصابات خطيرة.

وأوضح فان زانين، أنه يرى أن الهجوم الذي شهدته المدينة في أحد قطارات الضواحي يعد عملا إرهابيا، وقال في رسالة الفيديو أيضا إنه يفترض أن هناك دافعا إرهابيا وراء الهجوم.

وتنتشر الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب بشكل مكثف في مكان الحادث.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن الجاني فر عقب الهجوم.

ورفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة، في أعقاب الحادث.

وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة في حوالي الساعة 10:45 صباحا.