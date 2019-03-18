منسق مكافحة الإرهاب في هولندا: مُطلق النار في أوتريخت لا يزال هاربا

أوتريخت - (د ب أ):

تواصل السلطات الهولندية بحثها عن مُطلق النار في مدينة أوتريخت.

وقال منسق مكافحة الإرهاب الهولندي بيتر-ياب آلبرسبرج اليوم الاثنين: "ما نعرفه على أية حال هو أن الجاني لا يزال هاربا".

وبحسب بيانات آلبرسبرج، كان هناك إطلاق للنار في عدة أماكن.

ولم يدل آلبرسبرج بمزيد من التفاصيل. ولم تؤكد الشرطة حتى الآن وقوع إطلاق النار في عدة مناطق.

ونظرا لرفع مستوى التحذير الأمني إلى الدرجة القصوى في المنطقة، تم تعزيز التواجد الشرطي في مركز الحكومة الهولندية ومجمع المباني "بيننهوف" وسط لاهاي وأمام مبنى البرلمان ومقر رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء مارك روته ببيانات خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن هجوم إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وذكر التليفزيون الهولندي وصحيفة "تليجراف" أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وبحسب البيانات، تلقى عدة أشخاص آخرين العلاج في مكان الواقعة.