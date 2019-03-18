جامعة أوتريخت الهولندية تغلق أبوابها والسلطات تنصح السكان بالتزام منازلهم

أوتريخت - (د ب أ):

أعلنت جامعة أوتريخت الهولندية إغلاق أبوابها بعد وقوع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي بالمدينة.

ودعت إدارة الجامعة اليوم الاثنين الطلاب بعدم مغادرة مباني الجامعة.

وقبل وقت قصير نصحت السلطات الهولندية بمدينة أوتريخت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم، وأضافت أنه ليس مستبعدا وقوع حوادث أخرى، لافتة إلى أن الشرطة لا تزال تبحث عن الجاني.

وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة في حوالي الساعة 45ر10 صباحا (التوقيت المحلي)، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقالت الشرطة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

ورفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة، في أعقاب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن أوتريخت رابع أكبر مدينة في هولندا، ويقطنها نحو 350 ألف نسمة.