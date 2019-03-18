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    رفع مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت الهولندية لأعلى درجة

    02:58 م الإثنين 18 مارس 2019
    رفع مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت الهولندية لأعلى درجة

    رفع مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت الهولند

    أوتريخت - (د ب أ):

    رفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة، وذلك في أعقاب وقوع إطلاق نار في إحدى قطارات الضواحي بمدينة أوتريخت.

    وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة في حوالي الساعة 45ر10 صباحا (التوقيت المحلي)، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

    وقالت الشرطة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

    وكانت الإذاعة الهولندية ذكرت أن الواقعة أسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

    وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات.

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