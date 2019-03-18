الشرطة الهولندية لا تستبعد وجود دافع إرهابي وراء إطلاق النار في أوتريخت

أوتريخت - (د ب أ):

تحقق الشرطة الهولندية في وجود دافع إرهابي محتمل وراء واقعة إطلاق النار في مدينة أوتريخت.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

ولم تتضح حتى الآن خلفيات الواقعة أو عدد المصابين.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة عدة أشخاص بطلقات نارية غربي المدينة.

وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في أحد قطارات الضواحي.

وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات.