ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 79 قتيلا

جاكرتا - (د ب أ):

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا بشرق إندونيسيا ارتفعت إلى 79 قتيلا.

كما قالت الوكالة إن 43 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو إن نحو 500 شخص نزحوا من منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على عاصمة الإقليم جايابورا مساء أمس الأول السبت.

وأضاف أن أكثر من 350 منزلا تضرروا بسبب الفيضانات.

وأشار إلى أن العمال بدأوا في أعمال إزالة الصخور والحطام باستخدام معدات ثقيلة بعد انحسار المياه.