  • عاجل:مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني في حادث سير بشارع فيصل (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 79 قتيلا

    01:21 م الإثنين 18 مارس 2019
    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 79 قتيلا

    فيضان

    جاكرتا - (د ب أ):

    أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الاثنين أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا بشرق إندونيسيا ارتفعت إلى 79 قتيلا.

    كما قالت الوكالة إن 43 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

    وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو إن نحو 500 شخص نزحوا من منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على عاصمة الإقليم جايابورا مساء أمس الأول السبت.

    وأضاف أن أكثر من 350 منزلا تضرروا بسبب الفيضانات.

    وأشار إلى أن العمال بدأوا في أعمال إزالة الصخور والحطام باستخدام معدات ثقيلة بعد انحسار المياه.

    فيضانات إندونيسيا جاكرتا

    الخبر التالى:

    قتيل وجرحى في أوتريخت.. وهولندا لا تستبعد الدافع الإرهابي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان