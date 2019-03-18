رئيس وزراء هولندا يعرب عن قلقه إزاء واقعة إطلاق النار في أوتريخت

أوتريخت - (د ب أ):

أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن قلقه إزاء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت الهولندية اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن روته تحدث في لاهاي عن وضع "مثير للقلق"، مضيفة أنه تم تشكيل فريق لإدارة الأزمة.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابة عدة أشخاص بطلقات نارية غربي مدينة أوتريخت.

وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في أحد قطارات الضواحي.

ولم تدل الشرطة ببيانات محددة حتى الآن عن الواقعة.

وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات.