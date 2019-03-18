بالفيديو - اللقطات الأولى لموقع إطلاق النار بهولندا وترجيح فرضية الإرهاب

القاهرة- مصراوي:

قالت الشرطة الهولندية إن كثيرين أصيبوا في إطلاق نار في منطقة ساعة 24 أكتوبر في مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين - بحسب العربية. نت.

ورجحت الشرطة الفرضية الإرهابية في الحادث. وعززت قوات الأمن إجراءاتها عند مقر الحكومة في لاهاي، وفق ما أفادت الإذاعة الهولندية.

في الأثناء، يعقد رئيس الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا بعد حادثة إطلاق النار في أوتريخت.

وأفاد مراسلنا بإصابة 9 أشخاص في الاعتداء، لافتا إلى أن الشرطة تطارد المشتبه به.

وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت الشرطة بتحليق مروحيات فوق موقع إطلاق النار في أوتريخت.

وطالبت الشرطة سكان أوتريخت إفساح المجال أمام طواقم الإسعاف.

ونقلت وسائل إعلام هولندية عن شهود عيان أن المشتبه به في حادثة أوتريخت فتح النار عشوائيا.