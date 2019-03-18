وزير الدفاع الكوري الجنوبي يجتمع مع نظيره الأمريكي بواشنطن في مطلع إبريل

سول - (د ب أ):

من المقرر عقد اجتماع بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي، في مطلع شهر نيسان/إبريل المقبل، بالولايات المتحدة، لمناقشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية بعد القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية وإجراءات المتابعة على مستوى السلطات العسكرية.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن وزارة الدفاع أوضحت اليوم الاثنين أن وزيرها جونج كيونج-دو، سيجتمع مع نظيره الأمريكي في مطلع الشهر المقبل، بواشنطن.

ويعتبر الاجتماع أول لقاء بين جونج والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، منذ تولي الأخير منصبه.

ويجري الجانبان الكوري الجنوبي والأمريكي تنسيقا نهائيا حول جدول زمني للاجتماع، الذي من المرجح أن يكون في اليوم الأول من الشهر المقبل، بحسب "يونهاب".