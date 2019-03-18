مسؤول كويتي: زيارة بومبيو غدا فرصة لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع واشنطن

الكويت - (د ب أ):

يبدأ مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة غدا الثلاثاء زيارة لدولة الكويت يوقع خلالها عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين فى المجالين الدفاعى والأمنى، فضلا عن التعاون الجمركي.

ووصف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله زيارة بومبيو لبلاده بأنها" تشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية(كونا)اليوم الاثنين عن الجارالله قوله إن زيارة بومبيو تأتي في إطار جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، معربا عن تطلعه لأن تسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتطوير مجالاته.

وأوضح الجارالله أن الكويت تتطلع لنجاح المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين في الكويت والتي تتطرق لتشمل مجالات التعاون العديدة، لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والطاقة، إضافة إلى التعاون في المجال الأمني والعسكري خصوصا في ما يتصل بجهود البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأشار الجارالله إلى أن المباحثات ستتناول أيضا الملفات الساخنة التي تشغل المنطقة وخصوصا الوضع في اليمن وسوريا.