الولايات المتحدة تنفي اعتزامها الاحتفاظ بألف جندي في سوريا

واشنطن - (د ب أ):

نفت الولايات المتحدة صحة تقرير إخباري أفاد أمس الأحد بأنها تعتزم الاحتفاظ بألف جندي في سورية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد: إن "الزعم الذي أوردته صحيفة أمريكية كبرى بأن الجيش الأمريكي يعد خطة للاحتفاظ بنحو ألف جندي أمريكي في سوريا، هو غير صحيح في الواقع".

وشدد، في بيان، نشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لهيئة الأركان، أنه "لم يطرأ أي تغيير على الخطة التي تم إعلانها في فبراير، ونواصل تنفيذ توجيه الرئيس بتقليص القوات الأمريكية".

وأضاف:"نواصل وضع تخطيط عسكري مفصّل مع هيئة الأركان العامة التركية لمعالجة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود بين تركيا وسوريا. ويجري التخطيط حتى الآن بصورة بناءة ولدينا تصور مبدئي سيتم العمل عليه خلال الأيام القادمة".

وأشار إلى أنه يجري أيضا التخطيط مع أعضاء التحالف الآخرين ممن أبدوا نيتهم لدعم المرحلة الانتقالية من العمليات في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر هزيمة داعش، كما أعلن عن سحب جميع قوات بلاده من سوريا. والشهر الماضي، قال البيت الأبيض، إن 400 جندي سيبقون في سوريا بينهم 200 جندي في قاعدة بجنوب البلاد.

ويوجد حاليا نحو ألفي جندي أمريكي في سورية يدعمون قوات سوريا الديمقراطية(قسد) التي يقودها الأكراد، والتي تخوض معارك ضد تنظيم داعش.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت أمس بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بنحو ألف جندي في سوريا، حتى بعد هزيمة تنظيم داعش. ولفتت الصحيفة إلى أن من شأن هذه الاستراتيجية العسكرية الجديدة أن تضيف إلى التوتر القائم بالفعل مع تركيا، التي هددت بمهاجمة القوات الكردية في سوريا.