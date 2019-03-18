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مصرع 24 وإصابة 31 آخرين بعد خروج قطار عن مساره في الكونغو

09:34 ص الإثنين 18 مارس 2019
مصرع 24 وإصابة 31 آخرين بعد خروج قطار عن مساره في الكونغو

أرشيفية

كينشاسا - (أ ش أ):

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح، اليوم الاثنين، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الشرطة المحلية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - "إن القتلى والجرحى كانوا من بين ركاب، تسللوا بشكل غير قانوني إلى داخل القطار، ونقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنجي المجاورة".

وذكرت الشرطة، أنها انتشلت 24 جثة معظمها لأطفال، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريًا، للبحث عن قتلى ومصابين في العربات، وأن عدة مقطورات سقطت من فوق جسر في مياه نهر لومبي.

يشار إلى أن هذا ثالث حادث قطار في الكونغو الديمقراطية، خلال شهر تقريبًا، ففي الشهر الماضي، قُتل 5 أشخاص في حادث قطار ركاب في محطة كاليندا جنوب البلاد.​

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الكونغو حادث قطار كينشاسا نهر لومبي

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