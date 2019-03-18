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الهند: مقتل جندي وإصابة 3 في قصف باكستاني على حدود كشمير

09:22 ص الإثنين 18 مارس 2019
الهند: مقتل جندي وإصابة 3 في قصف باكستاني على حدود كشمير

حدود كشمير

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلن مصدر عسكري في الهند، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، جراء تعرضهم لقصف من قبل القوات الباكستانية بمنطقة "راجوري" عند خط السيطرة في إقليم "كشمير" المتنازع عليه.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - " إن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار بشكل غير مبرر"، مشيرًا إلى أن القوات الهندية ردت بالشكل المناسب على هذا الاعتداء، بحسب وصفه.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطرين، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

وعادة ما تتبادل الهند وباكستان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار على جانبي خط السيطرة الفاصل في إقليم "كشمير" المتنازع عليه والحدود الدولية بينهما.​

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الهند القوات الباكستانية منطقة راجوري إقليم كشمير نيودلهي

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