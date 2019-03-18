أبرز التصريحات في 24 ساعة: تلقينا بيانًا من منفذ هجوم المسجدين قبل الاعتداء بـ9 دقائق

القاهرة – مصراوي:

كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أن مكتبها تلقى الجمعة الماضية، "بيانا" من المسلح الذي قتل 50 شخصا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش قبل دقائق من حصول الاعتداء. وقال وزير فلسطيني إن قرار محكمة إسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الاقصى في القدس "غير قانوني" ومرفوض فلسطينيًا.