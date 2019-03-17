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إضرابات تتعلق بـ"بريكست" تتسبب في إلغاء رحلات قطار بين فرنسا وبريطانيا

10:01 م الأحد 17 مارس 2019
إضرابات تتعلق بـ"بريكست" تتسبب في إلغاء رحلات قطار بين فرنسا وبريطانيا

ارشيفية

باريس - (د ب أ):

تسبب إضراب لضباط الجمارك الفرنسيين في إلغاءات وتأخيرات كبيرة على خط قطار "يوروستار" الرابط بين باريس وبريطانيا اليوم الأحد.

وقالت شركة "يوروستار" على موقعها الالكتروني" إننا "ننصح بعدم السفر ما لم تكن هناك ضرورة قصوى". وقد تم إلغاء حركة أربعة قطارات اليوم الأحد، بينما ستتعطل ثلاثة قطارات على الأقل غدا الاثنين.

ويخشى مسؤولو جمارك في مدينتي كاليه ودونكيرك أن تتدهور ظروف عملهم في أعقاب رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ويطالب مسؤولو الجمارك بالحصول على أجور أفضل وتوظيف المزيد من العمالة، خلال إضرابهم الذي ينظموه منذ مطلع مارس.

ولم ينه المسؤولون إضرابهم بشكل كامل. وبدلا من ذلك يقومون بما يطلق عليه إضراب بطئ، إذ يقوم الموظفون بواجباتهم بما يتفق واللوائح لكنه بشكل أبطأ وحسب الغرض.

وتسبب ذلك في حدوث اختناقات في حركة المرور وتأخيرات عند مدخل نفق قطار يوروستار ومرافيء العبارات.

باريس فرنسا بريطانيا قطار يوروستار الاتحاد الأوروبي

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