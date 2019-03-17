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تونس تنفي وجود حالات وفاة أو إصابة لمواطنيها في حادث نيوزيلندا

07:18 م الأحد 17 مارس 2019
تونس تنفي وجود حالات وفاة أو إصابة لمواطنيها في حادث نيوزيلندا

هجوم نيوزيلندا

تونس - (أ ش أ)

نفت وزارة الخارجية التونسية وجود حالات وفاة أو إصابة لتونسيين في الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزلندا أول أمس /الجمعة/.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه لم يتم تسجيل أي حالات أو وفاة لتونسيين في هذين الحادثين الإرهابيين، وذلك استنادا إلى التقارير الواردة من السفارة التونسية بجاكرتا، التي تشرف على العلاقات التونسية مع نيوزيلندا.

وأضافت الوزارة أنها تواصل متابعة هذا الموضوع، وفي انتظار استكمال كافة الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها السلطات النيوزيلندية للكشف عن هويات الضحايا والإعلان رسميا عن القائمة النهائية.

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