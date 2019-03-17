الجثث بين الحطام.. 73 قتيلا حتى الآن جراء فيضانات إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية ضربت إقليم بابوا، شرقي إندونيسيا، إلى 73 شخصا، فيما يواصل عمال البحث والإنقاذ رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا أو ناجين، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الأحد.

وقال محمد عيدي، المتحدث باسم شرطة بابوا: "تم العثور على معظم الجثث تحت المنازل المدمرة ودفنت تحت مواد سقطت من المنطقة الجبلية بسبب الفيضانات المفاجئة".

وعثر رجال الانقاذ على سبع جثث تحت منازل طمرتها الانهيارات الأرضية بقرية امبيرا، بينما قتل بقية الضحايا في فيضانات مفاجئة اندلعت بعد هطول أمطار غزيرة على جايابورا ، عاصمة إقليم بابوا في أقصى شرقي إندونيسيا، مساء السبت.

وذكر عيدي: "تسببت الأمطار في فيضانات مفاجئة أدت إلى انهيارات طينية وتساقط قطع من الأشجار ومواد أخرى أسفل الوادي من جبل سايكلوب، مما أدى إلى اصطدامها بمنازل وتدميرها على طول طريقها".

وانحسرت معظم الفيضانات حيث تدفقت المياه إلى بحيرة سينتاني، إلا أن الانهيارات الأرضية عرقلت الحركة على الطريق الرئيسي المتجه لدولة بابوا غينيا الجديدة.

وفي وقت سابق، قال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من الكوارث، إن حصيلة القتلى بلغت 58 شخصا.