"فيسبوك": حذفنا 1.5 مليون فيديو لهجوم نيوزلندا خلال 24 ساعة

واشنطن - (أ ش أ)

قالت ميا جارلك المتحدثة باسم الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في نيوزيلندا، إنه الموقع حذف نحو مليون ونصف المليون من مقاطع الفيديو التي تصور الهجوم الإرهابي على مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية والتي أعقبت الهجوم.

وأضافت جارلك - حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأحد -أن "الشركة تواصل العمل على مدار الساعة لاستبعاد المحتوى المخالف من موقعنا، مستخدمة مزيجا من التكنولوجيا والأشخاص"، مشيرة إلى أنه من بين النسخ البالغ عددها 5ر1 مليون المحذوفة للمقطع المصوّر الذي التقطه منفذ الهجوم نفسه عبر كاميرا مثبتة على ملابسه، تم حجب 2ر1 مليون مقطع أثناء تحميلهم على الموقع.

ولفتت الصحيفة إلى أن المراقبين يرون أن هذا الأمر يعكس مدى ضخامة التحدي الذي يواجهه عمالقة التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمواجهة المحتوى المثير للمشاكل على منصاتهم، في ظل تحذيرات حكومية لمنصات التواصل من كون انتشار المقاطع مخالفا للقانون، مشيرة إلى أن بيان "فيسبوك" جاء عقب تصريحات لرئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، اليوم، قالت فيها إن "هناك المزيد من الأسئلة التي يتعين على فيسبوك الإجابة عنها" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي نشرت عن الهجوم.

وأوضحت آرديرن أن حكومتها فعلت ما بوسعها من أجل استبعاد مقاطع الفيديو التي انتشرت على شبكة المعلومات عقب الهجوم، مشيرة إلى أن الأمر كان يعود في نهاية المطاف للشركات المالكة لمنصات التواصل.

واستشهد 50 شخصا، أمس الأول، بعدما فتح المتطرف الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) النار على المصلين داخل مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزلندية أثناء آدائهم صلاة الجمعة.

وبثّ تارانت الهجوم مباشرة عبر حسابه على "فيسبوك" منذ أن استقل سيارته وحتى إنهاء مذبحته في مسجد النور، لتنتشر المقاطع على نحو واسع خلال الساعات اللاحقة على جميع منصات التواصل حتى بعد القبض عليه وعلى اثنين آخرين من المشتبه بهم. ولا تزال تلك المواقع حافلة بنسخ من المقطع الذي يصور الهجوم على "فيسبوك" حتى بعد عمليات الحذف الموسعة من جانب إدارة الموقع.