الآلاف يشاركون في تأبين ضحايا الطائرة الإثيوبية في أديس أبابا

أديس أبابا - (د ب أ):

شارك آلاف الأشخاص، ومن بينهم الكثير من أسر الضحايا، مراسم جنازة في إثيوبيا اليوم الأحد، لتأبين 157 شخصا لقوا حتفهم إثر تحطم طائرتهم بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقد جرى اليوم عرض 17 نعشا فارغا في كاتدرائية "هولي ترينيتي" بالعاصمة الإثيوبية. وكان كل نعش، ملفوفا في علم إثيوبيا، يرمز إلى أحد ضحايا الطائرة الإثيوبيين.

وودع أفراد أسر الضحايا وزملاؤهم والمواطنون، الضحايا أثناء مراسم الجنازة الجماعية، حيث أصيب بعضهم بالإغماء.

وينحدر ضحايا حادث الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والذي وقع يوم الأحد الماضي، من أكثر من 30 دولة.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة النقل داجماويت موجيس، أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر من أجل تحديد هوية الرفات البشرية التي عثر عليها بعد تحطم الطائرة. وقالت أمس السبت إن المسؤولين جمعوا عينات الحامض النووي (دي. إن. إيه) من أقارب الضحايا، حيث سيعمل معهم فريق خبراء دولي.

وكانت الطائرة الجديدة نسبيا، وهي من طراز "بوينج 737 ماكس 8" تحطمت يوم الأحد الماضي، بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وإثارة مخاوف حول سجل السلامة الخاص بتصميم الطائرة.