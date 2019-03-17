قسد: المدنيون من عائلات داعش يؤخرون حسم معركة الباغوز بشرق سوريا

دير الزور - (د ب أ):

أعلنت "قوات سورية الديقراطية" ( قسد) اليوم الأحد أن وجود مدنيين من عائلات تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) يؤخر الحسم العسكري ضد الجيب الأخير للتنظيم في منقطة الباغوز بشرق سوريا.

وقال كينو جابرييل المتحدث باسم "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في بلدة السوسة قرب الباغوز، إن "وجود مدنيين من عائلات مقاتلي داعش في قرية الباغوز قد أخر عملية الاقتحام والحسم العسكري ".

وأضاف أن العملية مستمرة للقضاء على مسلحي داعش أو الاستسلام، مشيرا إلى أن الأوضاع على الجبهة اليوم حتى الآن هادئة ماعدا عن مناوشات خفيفة.

وكانت قسد استعرضت في بيان أمس السبت الحصيلة النهائية للاشتباكات خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مشيرة إلى مقتل 32 إرهابيا بينهم أربعة أمراء.

وحسب البيان ، استولى مقاتلو قسد على العديد من الأسلحة من بينها أسلحة كلاشينكوف، أسلحة (بي كيه سي)، و(آر. بي. جي- 7 )، (برنو)، وزاغروس، وأوزي، وسلاح قنّاص، وطلقات سلاح دوشكا عيار (5ر14)، وقذائف (آر. بي. جي-7 )، وسلاح صيد (بومباكشن).

وأشار البيان إلى تدمير سيارة عسكرية خاصة بالإرهابيين، لافتا إلى أن طيران التحالف الدّولي وجه 12 ضربة جوية.