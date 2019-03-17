السفارة المصرية في نيوزيلندا ترسل وفدًا لمساعدة ضحايا هجوم المسجدين

كتبت – إيمان محمود

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية تواصل الاطمئنان على أبناء الجالية المصرية عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا عقب الحادث الإرهابي الغاشم، الذي وقع ضد مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن وفدا برئاسة السفير طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، سيتوجه إلى كرايستشيرش للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية، ومساعدة المصابين، ومواساة أسر الشهداء في الحادث بالتنسيق مع السلطات المحلية النيوزيلندية، فضلا عن التيقن مما يرد عن بيانات الشهداء والمصابين المصريين في ضوء عدم إعلان الجانب النيوزيلندي قائمة الشهداء والمصابين بصورة رسمية حتى الآن.

وتهيب وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا بتوخي الحذر في الوقت الحالي في تحركاتهم، وذلك حرصًا على سلامتهم وضمان أمنهم.