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    الأردن ينفي تسلل أشخاص عبر حدوده إلى إسرائيل

    03:58 م الأحد 17 مارس 2019
    الأردن ينفي تسلل أشخاص عبر حدوده إلى إسرائيل

    وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

    عمان - (د ب أ):

    نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة تسلل أشخاص عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل.

    ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن القضاة القول، في بيان اليوم الأحد، إن "أفرادا تابعين لجهاز الدفاع المدني عبروا الحدود الدولية بالخطأ أثناء تأديتهم للواجب بحثا عن غريق محتمل في منطقة غور الصافي جراء الأمطار التي هطلت أمس، وقد عادوا فورا إلى الأراضي الأردنية".

    وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن قوات اعتقلت اليوم أردنیین اثنين، بعدما حاولا التسلل من الأردن إلى إسرائيل، بالقرب من البحر الميت.

    الخارجية الأردنية إسرائيل الحدود الأردنية

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