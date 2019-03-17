نتنياهو: سنحاسب المسؤولين عن عملية أرئيل مثلما فعلنا في العمليات السابقة

تل أبيب - (د ب أ):

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بمحاسبة المسؤولين عن العملية التي وقعت في وقت سابق اليوم بالضفة الغربية وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين.

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، :"نحن في أوج عملية لملاحقة الإرهابيين في مكانين مختلفين بمنطقة أرئيل. أشد على أيدي جنود جيش الدفاع وعناصر الشاباك والأجهزة الأمنية الذين يلاحقون الإرهابيين. وإنني متأكد من أنهم سيلقون القبض عليهم وسنحاسبهم مثلما فعلنا في جميع الحالات السابقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة وقعت في الضفة الغربية.

ووقع الهجومان المتتابعان جنوب غرب مدينة نابلس: أحدهما بمفترق أرئيل والآخر بمفترق "جيتاي أفيشار".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن مسلحا فلسطينيا هاجم جنديا إسرائيليا بسكين وتمكن على ما يبدو من سرقة سلاحه.

وأضاف أن المسلح قام بعد ذلك بإطلاق النار على ثلاث مركبات وأصاب مدنيا، وقام بسرقة إحدى المركبات وتوجه بها إلى مفترق جيتاي أفيشار، حيث أطلق النار وأصاب جنديا آخرا.

ولم يذكر الجيش ما إذا كان القتيل مدنيا أم من قواته.

وأعلن الجيش أنه "تقرر استدعاء وتعزيز القوات العسكرية في المنطقة بهدف ملاحقة المخرب".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي أفادت بأن العملية أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وأن الجيش يقوم بمطاردة اثنين مشتبه بهما.