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    خمسة مواطنين هنود من بين 50 قُتلوا في هجومين على مسجدين في نيوزيلندا

    11:23 ص الأحد 17 مارس 2019
    خمسة مواطنين هنود من بين 50 قُتلوا في هجومين على مسجدين في نيوزيلندا

    هجوم نيوزيلندا

    نيودلهي - (د ب أ):

    أكدت الهند اليوم الأحد أن خمسة من مواطنيها قُتلوا في الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا أمس الأول الجمعة.

    وقالت المفوضية العليا الهندية في ولنجتون في تغريدة لها حددت أيضا أسماء الضحايا "بقلوب حزينة للغاية، تلقينا نبأ فقدان الأرواح الثمينة لخمسة من مواطنينا في الهجوم الإرهابي المروع في

    مدينة كرايستشيرش".

    وكان 50 شخصا على الأقل قد قُتلوا وأصيب العشرات في الهجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، خلال صلاة الجمعة.

    وتم توجيه اتهام لرجل استرالي 28 عاما بالقتل فيما يتعلق بالهجومين اليوم التالي.

    هجوم نيوزيلندا الهند نيودلهي مدينة كرايستشيرش

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