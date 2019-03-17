رصد طائرة عسكرية أمريكية فوق الأراضي الروسية

موسكو - (د ب أ):

أجرت طائرة عسكرية أمريكية رحلة استطلاعية فوق الأراضي الروسية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

جاء ذلك في تغريدة لموقع "بلين رادار" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفا أن الطائرة العسكرية الأمريكية نفذت هذه المهمة أمس السبت، في إطار معاهدة السماوات المفتوحة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه "من 11 إلى 16 مارس، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للسماوات المفتوحة، ستقوم بعثة أمريكية برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة استطلاع أمريكية، من طراز بوينج، أو سي-135 بي"

وأضافت الوزارة أنه خلال مسار الرحلة المتفق عليه، سيقوم المختصون الروس على متن الطائرة الأمريكية بمراقبة التقيد الصارم بمعايير الطيران واستخدام معدات المراقبة.

كما شددت الوزارة على أن الطائرة الأمريكية غير مخصصة لاستخدام الأسلحة.

وأضافت الوزارة أن الطائرة الأمريكية ومعداتها خضعت لكشف دولي شارك فيه أخصائيون روس، الأمر الذي يحول دون استخدام الوسائل التقنية غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

يشار أن الطائرة الأمريكية قامت برحلات مماثلة فوق أراضي روسيا في 11 و13 و14 مارس الجاري.

يذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول — الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو عام 2001.