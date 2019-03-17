سول تتفق مع الفاو على فتح مكتب للمنظمة في كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

اتفقت كوريا الجنوبية مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" على فتح مكتب للمنظمة في كوريا الجنوبية في خطوة من المتوقع أن تساعد كوريا الجنوبية على لعب دور أكبر في المشروعات العالمية المتعلقة بالأغذية، وفقا لما ذكرته وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم عن الوزارة قولها اليوم إن وزيرها لي كيه-هو سيجتمع مع مدير عام المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها، خوسيه جرازيانو دا سيلفا، أثناء زيارته إلى إيطاليا التي تستغرق ثلاثة أيام، للتوقيع على اتفاقية لافتتاح مكتب للمنظمة في كوريا الجنوبية.

وغادر الوزير إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد، ويعتزم العودة إلى بلاده يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الوزارة إن المكتب الذي من المتوقع أن يفتتح في غضون النصف الأول من هذا العام، سيركز على طرح مشاريع مشتركة لمواجهة الفقر والأمن الغذائي، إلى جانب تبادل الخبرات الزراعية مع البلدان النامية.

وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية من المتوقع أن تلعب المزيد من الأدوار في القضايا العالمية ذات الصلة بالأغذية بالمشاركة التي ستقدمها من خلال المكتب.

يذكر أن الوزارة بدأت مناقشة فتح المكتب مع الفاو في عام 2013، وأكمل الجانبان الاستعدادات للعقد في ديسمبر الماضي.

وأثناء زيارته إلى إيطاليا، يخطط الوزير أيضا للقاء المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي لمناقشة مشاريع المساعدات الغذائية الدولية.