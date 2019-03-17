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    باكستان تكرم مواطنها الذي قتل وهو يحاول التصدي لمنفذ هجوم كرايستشيرش

    10:26 ص الأحد 17 مارس 2019
    باكستان تكرم مواطنها الذي قتل وهو يحاول التصدي لمنفذ هجوم كرايستشيرش

    ميان نعيم رشيد

    إسلام أباد - (د ب أ):

    قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد إنه سوف يتم منح جائزة وطنية للمواطن الباكستاني الذي قتل خلال محاولته التصدي لمنفذ الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.

    وقال خان عبر تويتر:"باكستان فخورة بـ"ميان نعيم رشيد" الذي استشهد خلال محاولة التصدي للإرهابي نصير التفوق الأبيض، وسوف يتم الاعتراف بشجاعته عبر منحه جائزة وطنية".

    ولقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم في هجوم يوم الجمعة، والذي شنه الأسترالي برنتون تارانت 28 عاما واصفا نفسه بأنه مؤيد لأيديولوجية تفوق البيض، كما قام ببث الهجوم مباشرة عبر فيسبوك.

    وقتل رشيد ،الذي ظهر في الفيديو وهو يحاول التصدي للمسلح، مع نجله أيضا.

    وقال خان:"إننا مستعدون لتقديم كل الدعم لأسر الباكستانيين ضحايا الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش".

    وكان من ضمن قتلى الهجوم ما لا يقل عن تسعة باكستانيين بينهم امرأة واحدة، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل اليوم الأحد.

    وقال فيصل إنه سوف يتم دفن رشيد ونجله في كرايستشيرش، وتم إعداد الترتيبات بمساعدة مؤسسات مسلمة وباكستانية في المدينة النيوزيلندية.

    وكان خان من أوائل قادة العالم الذين أدانوا الهجوم يوم الجمعة.

    وكتب خان على تويتر يوم الجمعة :"هذا يؤكد ما نصر عليه دائما: "أن الإرهاب ليس له دين".

    وأضاف خان:"ألقي باللوم في هذه الهجمات الإرهابية المتزايدة على كراهية الإسلام الحالية بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث يتم اتهام الإسلام و3ر1 مليار مسلم (في العالم) في أي عمل إرهابي يرتكبه مسلم".

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