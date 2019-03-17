رئيس الأركان العامة الإيرانية يتوجه إلى سورية

طهران- (د ب أ):

توجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على رأس وفد عسكري صباح اليوم الأحد إلى العاصمة السورية دمشق.

ومن المقرر أن يشارك باقري في الاجتماع الثلاثي، الذي يضم أيضا العراق، ويهدف إلى التشاور في مكافحة الإرهاب.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن زيارة باقري تستهدف أيضا "تطوير التعاون الدفاعي العسكري وإجراء مشاورات تتعلق بمكافحة الإرهاب والتنسيق بين إيران والعراق وسورية في مواصلة مكافحة المجموعات الإرهابية، فضلا عن متابعة أحدث آليات تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة".

ويتضمن برنامج زيارة باقري إجراء "جولة تفقدية على المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية".​