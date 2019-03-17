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    ​ ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا لـ50 شخصا

    07:04 ص الأحد 17 مارس 2019
    ​ ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا لـ50 شخصا

    أرشيفية

    جاكرتا- (د ب أ):

    أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد أن حوالي 50 شخصًا قتلوا جراء فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية ضربت عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية.

    وقال سوريادي دياز، المتحدث باسم شرطة بابوا، إن "هناك حوالي 50 جثة في المستشفى نتيجة للفيضانات والانهيارات الأرضية".

    وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن المياه بدأت تغمر تسع قرى في جايابورا في وقت متأخر من يوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة.

    وقدر سوتوبو عدد القتلى بـ42 .

    وأضاف أن المياه غمرت أكثر من 150 منزلاً في منطقة سينتاني.

    وأظهر شريط مصور أصدرته وكالة الكوارث أن طائرة من طراز "توين أوتر" تضررت بعد أن جرفتها مياه الفيضانات.

    وقال سوتوبو إن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم، لكن المياه انحسرت إلى حد كبير.

    وأوضح أن "جهود الانقاذ مازالت جارية بينما يتم توزيع المساعدات".

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