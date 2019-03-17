  • عاجل:رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن بدء تسليم جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي لذويهم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي هجوم نيوزيلندا بوتفليقة الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن بدء تسليم جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي لذويهم

    05:57 ص الأحد 17 مارس 2019
    رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن بدء تسليم جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي لذويهم

    رئيسة وزراء نيوزيلندا

    ولنجتون- (د ب أ):

    قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إن عملية تسليم جثامين قتلى الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش إلى ذويهم ستبدأ مساء اليوم الأحد.

    وتوقعت أردرن أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الجثامين بحلول يوم الأربعاء المقبل.

    وكانت عمدة مدينة كرايستشيرش ليان دالزيل قد ذكرت في وقت سابق إن موظفي مجلس المدينة يعملون على إعداد مواقع المقابر حتى يمكن أن تجري عمليات الدفن في أقرب وقت ممكن، وذلك تمشيا مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

    جاسيندا أردرن ضحايا الهجوم الإرهابي نيوزيلندا كرايستشيرش تسليم جثامين الضحايا

    الخبر التالى:

    ​ ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا لـ50 شخصا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان