ويلنجتون -أ ش أ:

قررت مؤسسة "سكاي نيتورك تليفيجن"، أكبر شبكة للبث التليفزيوني عبر الأقمار الصناعية في نيوزيلندا-، استبعاد محطة "سكاى نيوز أستراليا" من منصاتها بعد قيام الأخيرة ببث مشاهد مصورة حية للاعتداء المسلح على المسجدين والذي أسفر عن مصرع 50 شخصًا وجرح 50 آخرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية، الليلة، أن المسئولين في "سكاي نيتورك تليفيجن" أكدوا في تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن الشبكة تقف إلى جانب المواطنين النيوزيلنديين، وأنها أقدمت على اتخاذ هذا القرار برفع محطة "سكاي نيوز أستراليا" من منصاتها إلى أن تتأكد وبشكل يقيني قاطع من أن المشاهد المصورة لتلك الأحداث المؤسفة الحزينة التي وقعت أمس لن تحظى بالمشاركة أو التتبع".

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا قامت بتفقد موقع الحادث الإرهابي وتعهدت في وقت لاحق اليوم، بإجراء تعديلات في قوانين حيازة السلاح في نيوزيلندا ردًا على هذا الحادث الغاد​