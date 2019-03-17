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    ترامب: اتفاق باريس للمناخ لم يعد بالخير على فرنسا

    01:34 ص الأحد 17 مارس 2019
    ترامب: اتفاق باريس للمناخ لم يعد بالخير على فرنسا

    دونالد ترامب

    واشنطن -أ ش أ:

    رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق باريس للمناخ لم يعد بالخير على فرنسا، مشيرا إلى احتجاجات حركة "السترات الصفراء" المتأججة منذ نحو 18 أسبوعا في فرنسا والتي بدأت بسبب زيادة أسعار الوقود.

    وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس السبت: "كيف يعمل اتفاق باريس للمناخ بالنسبة لفرنسا؟ بعد 18 أسبوعا من أعمال الشغب من جانب محتجّي السترات الصفراء، لا أرى أنه يعمل بشكل جيد جدا! في الوقت نفسه، ارتقت الولايات المتحدة إلى قمة جميع القوائم فيما يتعلق بالبيئة"، على حد قوله.

    ويعارض ترامب اتفاق المناخ، الموقع من جانب 194 دولة في ديسمبر 2015، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بمواجهة التغير المناخي؛ إذ أعلن الرئيس الأمريكي، في يونيو 2017، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الأمر الذي أثار انتقادات محلية وعالمية حادة، لا سيما في ظل معارضة الكثيرين داخل الولايات المتحدة لسياسة ترامب فيما يتعلق بالمناخ.

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    دونالد ترامب اتفاق باريس للمناخ فرنسا حركة السترات الصفراء أسعار الوقود

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