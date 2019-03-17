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    تقارير: ترودو يعتزم إجراء تعديل وزاري يوم الإثنين

    12:02 ص الأحد 17 مارس 2019
    تقارير: ترودو يعتزم إجراء تعديل وزاري يوم الإثنين

    رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

    أوتاوا (د ب أ)

    يعتزم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إجراء تعديل وزاري بحكومته الإثنين.

    جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وسائل إعلام محلية.

    واستقالت رئيسة مجلس الخزانة جين فيلبوت ووزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد من الحكومة الكندية، بسبب الفضيحة السياسية التي هزت حكومته الليبرالية على خلفية تعاملها مع قضية فساد تورطت فيها شركة "اس ان سي - لافالين" للهندسة والبناء.

    يذكر أن شركة "اس ان سي - لافالين" ومقرها مونتريال متهمة بدفع رشاوى إلى مسؤولين في ليبيا في الفترة بين عامي 2001 و2011، لضمان حصولها على عقود بناء في ليبيا.

    وتواجه حكومة ترودو اتهامات بأنها مارست ضغوطا على رايبولد لتجنب الشركة الملاحقة القضائية.

    جاستن ترودو تعديل وزاري حكومة كندا

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