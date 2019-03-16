"100 شهيد وجريح".. ماذا قالت شرطة نيوزيلندا عن هجوم المسجدين الإرهابي؟

القاهرة - مصراوي:

كشفت الشرطة النيوزيلندية، اليوم السبت (الأحد بالتوقيت المحلي)، عن عدة معلومات جديدة بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كريستشيرش.

وأوضح مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي، أن عدد شهداء وجرحى الهجوم الإرهابي، ارتفع إلى 100، منهم 50 شهيدًا، و50 جريحًا، منهم 36 لا يزالون في المستشفى بينهم 2 في حالة حرجة.

وعن الأشخاص المقبوض عليهم، قالت الشرطة، إن عددهم حاليًا 3 أشخاص، تم توجيه تهمة القتل لأحدهم وهو الإرهابي برينتون تارانت، وآخران لم تسمهما الشرطة (أحدهما رجل والأخرى امرأة)، وُجهت إليهما تهمة حيازة أسلحة نارية.

وأشارت الشرطة، إلى أنه كان هناك شخص آخر في الحجز، ولكن تم إطلاق سراحه بعد أن ثبت بالمعلومات، أنه لم يكن مشتركًا في الهجوم، ولكن كان يهدف لمساعدة الضحايا خاصة الأطفال منهم وإيصالهم لبر الأمان، ولكن كان معه سلاح ناري لحماية نفسه، ونوهت الشرطة إلى أن هذه لم تكن الطريقة الصحيحة لفعل ذلك.

وأوضح مفوض الشرطة، أن عملية اعتقال المهاجم تمت بشجاعة جديدة من شرطيين اثنيين خاطرا بحياتهما، ورفض المفوض الكشف عن هويتيهما، مؤكدًا أن هذا ما تفعله الشرطة كل يوم.

وتابعت الشرطة، أن الترتيبات الأمنية حول المساجد مستمرة حتى نبلغ درجة الأمان.