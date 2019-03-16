"100 شهيد وجريح".. الشرطة تقدم معلومات جديدة عن هجوم نيوزيلندا الإرهابي

القاهرة - مصراوي:

كشفت الشرطة النيوزيلندية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء وجرحى الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 100 شخص.

وقال مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي، إن هناك 50 قتيل و50 جريح حتى الآن لا يزال منهم 36 في المستشفى منهم حالتان حرجتان أحدهما طفل.

وتابع مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، ستكشف رئيسة الوزراء النيوزيلندية، اليوم، عن معلومات إضافية عن الهجوم الإرهابي.

وكان عدد الشهداء ارتفع السبت، إلى 50 شخصًا، بعد تصريح مفوض الشرطة.

وقال مفوض الشرطة، إن أحد المتهمين الآخرين المقبوض عليهم، تم اتهامه بحيازة أسلحة نارية. ولا نعتقد أنهما على صلة بالهجوم.