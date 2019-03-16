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    الشرطة: ارتفاع عدد شهداء هجوم نيوزيلندا إلى 50

    10:50 م السبت 16 مارس 2019
    الشرطة: ارتفاع عدد شهداء هجوم نيوزيلندا إلى 50

    هجوم نيوزيلندا

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت الشرطة النيوزيلندية، أن عدد شهداء الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، ارتفع إلى 50 شهيدًا.

    وأوضحت الشرطة في مؤتمر صحفي، أنه تم اعتقال شخص ثالث ولا نعتقد أن له صلة بالهجوم الإرهابي.

    وتابعت الشرطة، الترتيبات الأمنية حول المساجد مستمرة حتى نبلغ درجة الأمان.

    وأوضح مفوض الشرطة، أن عملية اعتقال المهاجم تمت بشجاعة جديدة من شرطيين، وأنهما خاطرا بحياتهما، ولكن هذا ما تفعله الشرطة كل يوم.

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