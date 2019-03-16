بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي.. مظاهرات بالآلاف ضد العنصرية في ألمانيا

برلين (د ب أ)

تظاهر الآلاف في عدة مدن ألمانية اليوم السبت، ضد العنصرية والأحزاب اليمينية ووقف المتظاهرون دقيقة صمت تحية لأرواح شهداء الاعتداء الإرهابي المزدوج على مسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة.

وتجمع اليوم في العاصمة برلين وحدها، وفقا لمعلومات المنظمين، حوالي 2500 شخص، ولم يصدر عن الشرطة أي إحصاء في هذا الشأن.

وانطلقت مظاهرة أطلق عليها "مسيرة ضد العنصرية" نظمها اتحاد "الوقوف في وجه العنصرية" عبر شوارع المدينة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "العنصرية ليست بديلا"، "جدات ضد اليمين"، و"لا مكان للنازيين".

وقع على الدعوة لهذه المظاهرة كل من الخضر واليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي والمركز الإسلامي الألماني في برلين.

كما شهدت مدن كولونيا وأيزنآخ وشيمنيتس وفرانكفورت مظاهرات مماثلة ضد العنصرية.

ودعا رئيس اتحاد شباب الاشتراكيين كيفين كونرت في شيمنيتس اليوم السبت، إلى مزيد من الشجاعة في مكافحة العنصرية والتحريض اليميني.

وقال كونرت: "لا يصح أن نتصرف بصورة عادية في تعاملنا مع العنصريات والعنصريين".

ووقف المتظاهرون في برلين دقيقة صمت تحية لأرواح ضحايا الاعتداء المزدوج على مسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة.