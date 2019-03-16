مقتل سبعة أشخاص في انهيار أرضي شمال الصين

بكين (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام محلية صينية اليوم السبت، بأن ما لايقل عن سبعة أشخاص قد لقوا حتفهم، فضلا عن فقدان 13 آخرين في انهيار أرضي أسفر عن انهيار مبنيين سكنيين وحمام عام في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة شمالي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هذا الانهيار الأرضي وقع في مدينة لينفن بإقليم شانسي.

وبحلول ظهر يوم السبت، تم إنقاذ تسعة أشخاص أحياءً من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما عرض التلفزيون الحكومي منطقة واسعة من الأنقاض على حافة المنحدر حيث يواصل رجال الإطفاء عمليات البحث عن ناجين.

وقالت وكالة (شينخوا) إن أكثر من 700 شخص بما في ذلك فرق خدمات الطوارئ كانوا يساعدون في جهود الإنقاذ.

يذكر ان الانهيارات الأرضية مسألة شائعة في الصين، خاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة في موسم الصيف.