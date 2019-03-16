  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي هجوم نيوزيلندا بوتفليقة الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    مقتل سبعة أشخاص في انهيار أرضي شمال الصين

    09:44 م السبت 16 مارس 2019
    مقتل سبعة أشخاص في انهيار أرضي شمال الصين

    ارشيفية

    بكين (د ب أ)

    أفادت وسائل إعلام محلية صينية اليوم السبت، بأن ما لايقل عن سبعة أشخاص قد لقوا حتفهم، فضلا عن فقدان 13 آخرين في انهيار أرضي أسفر عن انهيار مبنيين سكنيين وحمام عام في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة شمالي الصين.

    وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هذا الانهيار الأرضي وقع في مدينة لينفن بإقليم شانسي.

    وبحلول ظهر يوم السبت، تم إنقاذ تسعة أشخاص أحياءً من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

    كما عرض التلفزيون الحكومي منطقة واسعة من الأنقاض على حافة المنحدر حيث يواصل رجال الإطفاء عمليات البحث عن ناجين.

    وقالت وكالة (شينخوا) إن أكثر من 700 شخص بما في ذلك فرق خدمات الطوارئ كانوا يساعدون في جهود الإنقاذ.

    يذكر ان الانهيارات الأرضية مسألة شائعة في الصين، خاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة في موسم الصيف.

    انهيار أرضي بكين الصين انهيار مبني مدينة لينفن

    الخبر التالى:

    "وفا": حماس تختطف مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من منزله
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان