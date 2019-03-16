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    مسؤول يمني: المجتمع الدولي فشل في الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم

    09:16 م السبت 16 مارس 2019
    مسؤول يمني: المجتمع الدولي فشل في الضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم

    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

    عمان (أ ش أ)

    قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، أجهضت كل جولات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة بدء من جنيف ومرورًا بمشاورات الكويت وحتى الاتفاق في ستوكهولم.
    وأشار الوزير اليمني، خلال لقاءه في عمان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ‎جمانة غنيمات وعضو مجلس النواب الأردني ‎خميس عطية وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء السابقين والإعلاميين، إلى أن المليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام وليس لها عهد ولا ميثاق.
    وأكد الإرياني وفقا "لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية"، أن المجتمع الدولي فشل في الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية للمضي خطوة واحدة للأمام لتنفيذ بنود اتفاق استكهولم منذ ثلاثة أشهر على إعلانه.
    وقال المسوؤل اليمني: إن الحرب التي يشنها الحوثيون على اليمنيين لا تستند لأي أبعاد وطنية أو حقوقية او مشروعية يمكن التفاهم بشأنها .

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